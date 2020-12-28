На Новый год космонавты МКС будут угощаться икрой

Экипаж станции сможет отметить Новый год целых 16 раз.





Москва. Российские космонавты на Международной космической станции готовятся к встрече Нового года. Линию между 31 декабря и 1 января МКС пересечет 16 раз, рассказали в Роскосмосе.

Соответственно, такое же количество раз космонавты смогут встретить Новый год, отметили в пресс-службе госкорпорации. С учетом сложностей доставки разных излишеств на орбиту, особого шика на столе не ожидается. Но бутерброды с икрой будут, сообщил бортинженер МКС Сергей Кудь-Сверчков. Прочее угощение экипаж приготовит из продуктов повседневного космического рациона.

Зато от прочих традиций встречи праздника никто не отказывается: уже готова новогодняя елка, различные украшения, подарки и хорошее настроение.

Кстати, подарки еще на Земле были заранее заготовлены для коллег-астронавтов. Их россияне ждут на новогодний ужин в гости.