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На Новый год космонавты МКС будут угощаться икрой

18:17, 28 декабря, 2020
Евгений Кандаков
На Новый год космонавты МКС будут угощаться икрой
18:17, 28 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#праздники\n#Новый год\n#Роскосмос\n#МКС\n#космос
Фото: скриншот видео с vk.com/kudsverchkov
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Экипаж станции сможет отметить Новый год целых 16 раз.

Москва. Российские космонавты на Международной космической станции готовятся к встрече Нового года. Линию между 31 декабря и 1 января МКС пересечет 16 раз, рассказали в Роскосмосе.
Соответственно, такое же количество раз космонавты смогут встретить Новый год, отметили в пресс-службе госкорпорации. С учетом сложностей доставки разных излишеств на орбиту, особого шика на столе не ожидается. Но бутерброды с икрой будут, сообщил бортинженер МКС Сергей Кудь-Сверчков. Прочее угощение экипаж приготовит из продуктов повседневного космического рациона.
Зато от прочих традиций встречи праздника никто не отказывается: уже готова новогодняя елка, различные украшения, подарки и хорошее настроение.
Кстати, подарки еще на Земле были заранее заготовлены для коллег-астронавтов. Их россияне ждут на новогодний ужин в гости.
18:17, 28 декабря, 2020
Евгений Кандаков
245
0
#праздники\n#Новый год\n#Роскосмос\n#МКС\n#космос