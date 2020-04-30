Вулкан Эбеко засыпал пеплом улицы Северо-Курильска

Объявлен оранжевый уровень опасности для авиации.



Северо-Курильск. Сахалинская область. На острове Парамушир Сахалинской области активизировался вулкан Эбеко. В четверг, 30 апреля, выбросами пепла засыпало город Северо-Курильск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Как рассказал сотрудник института Леонид Котенко, пепел поднялся на высоту 3,5 км над уровнем моря. Выбросами накрыло расположенный к западу от вулкана город Северо-Курильск. Впрочем, пепла выпало сравнительно немного, опасности для жителей он не представляет.

Это уже не первое проявление активности Эбеко за последние трое суток. Северо-Курильск время от времени посыпает пеплом с начала недели. Местные жители выкладывают в соцсетях фотографии и видео с результатами извержений.

Для авиации в районе острова установлен оранжевый уровень опасности.

Вулкан Эбеко находится в северной части Парамушира. Его высота составляет 1156 м.

Добавим, 22 апреля стало известно об активизации вулкана Ключевской на Камчатке. По его склонам потекли селевые потоки, вызванные извержением лавы.