Никиту Белых уволили из библиотеки колонии и заставили шить игрушки

С прежней работы его сняли за нарушение режима.



Клекотки. Рязанская область. Экс-губернатор Кировской области сменил место работы в колонии, где он отбывает 8-летний срок. Как сообщил со ссылкой на РИА Новости телеканал «360 градусов», Никиту Белых уволили из библиотеки после нарушения режима и отправили в швейный цех.

Как рассказал агентству представитель управления ФСИН по Кировской области, с декабря экс-чиновник занимается пошивом различных изделий, в последнее время - игрушек. По словам источника, новая работа бывшему главе региона пришлась по вкусу, он соблюдает все требования и получает сдельную зарплату.

Напомним, 2 года назад Никиту Белых осудили за получение 400 тыс. евро от немецкого предпринимателя Юрия Зудхаймера. За эти деньги губернатор Кировской области обещал оказать гражданину Германии покровительство в бизнесе на территории региона. Белых приговорили к 8 годам колонии и штрафу в 48 млн рублей. Наказание бывший чиновник отбывает в колонии №5 в селе Клекотки Рязанской области. Поначалу он работал там библиотекарем.