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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых стал библиотекарем

18:35, 25 июля, 2018
Анна Торхова
18:35, 25 июля, 2018
Анна Торхова
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#Кировская область\n#Никита Белых\n#власть\n#губернатор\n#Киров\n#колония
Фото: kremlin.ru
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Такую должность он получил в колонии, где отбывает восьмилетний срок.

Киров. Кировская область. Бывший губернатор Кировской области стал библиотекарем в колонии, в которой отбывает восьмилетний срок. Об этом пишет Life.ru.

По словам жены Белых, до того, как его поместили в учреждение, он говорил о своем желании работать с книгами. «Он обустроился и принялся налаживать работу в местной библиотеке», - сообщила Екатерина Белых.

Напомним, Пресненский суд Москвы признал мужчину виновным в получении взятки в сумме 400 тыс. евро.

18:35, 25 июля, 2018
Анна Торхова
222
0
#Кировская область\n#Никита Белых\n#власть\n#губернатор\n#Киров\n#колония

 

 

 


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