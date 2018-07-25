Экс-губернатор Кировской области Никита Белых стал библиотекарем

Такую должность он получил в колонии, где отбывает восьмилетний срок.

Киров. Кировская область. Бывший губернатор Кировской области стал библиотекарем в колонии, в которой отбывает восьмилетний срок. Об этом пишет Life.ru.

По словам жены Белых, до того, как его поместили в учреждение, он говорил о своем желании работать с книгами. «Он обустроился и принялся налаживать работу в местной библиотеке», - сообщила Екатерина Белых.

Напомним, Пресненский суд Москвы признал мужчину виновным в получении взятки в сумме 400 тыс. евро.