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В парламенте России прокомментировали отказ Киева забирать свои корабли

20:00, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
20:00, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
412
0
#Совет Федерации\n#Украина\n#Крым\n#флот
Фото: @arzik2
412
0

Ещё в январе 2018 года Владимир Путин заявил о готовности передать Украине оставшуюся технику из Крыма.

Москва. Украина не забирает свои корабли из Крыма, потому что у нее нет технических возможностей сделать это. Такие слова члена комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергея Цекова приводит РИА Новости в субботу, 25 августа.

Ранее экс-главнокомандующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что Киев не возвращает боевые корабли, чтобы «иметь аргумент» в спорах с Россией в международных судах. Он также заметил, что с выводом техники Украина потеряет поддержку западных партнёров в этом вопросе.

По словам Цекова, у украинской стороны и так нет оснований предъявлять иски к России.

«Мы же им сами сказали: "Забирайте!" Поэтому зачем они будут иски подавать, когда мы и так согласны?», - сказал сенатор.

Он также предположил, что украинские политики специально не хотят урегулировать ситуацию с кораблями в преддверии парламентских и президентских выборов в стране.

«Если они забирают, то демонстрируют слабость перед наиболее радикальной частью украинского общества», - добавил Цеков.

Напомним, в январе президент Владимир Путин заявил о готовности передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Киев должен рассматривать предложение о возврате кораблей как официальное.

20:00, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
412
0
#Совет Федерации\n#Украина\n#Крым\n#флот

 

 

 


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