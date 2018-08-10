Россельхознадзор запретил ввозить абрикосы и персики из Сербии и Македонии

Также под ограничение попали черешня, вишня и сливы.

Москва. Россельхознадзор временно запретил ввозить в Россию косточковые культуры из Сербии и Македонии. В список попали: вишня, черешня, сливы, абрикосы, персики, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение принято в связи с поступившей в Россию партией продукции, которая оказалсь заражена опасным карантинным объектом - бурой монилиозной гнилью. При этом на фрукты имелись фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность фруктов.

Ограничение начнет действовать с 15 августа.