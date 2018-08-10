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Константин Сунцов и Михаил Черемных вошли в шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска

Россельхознадзор запретил ввозить абрикосы и персики из Сербии и Македонии

15:15, 10 августа, 2018
Анна Торхова
15:15, 10 августа, 2018
Анна Торхова
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#Москва\n#продукты\n#Россия\n#фрукты\n#Сербия\n#Россельхознадзор\n#Македония\n#карантин
Фото: pixabay.com
472
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Также под ограничение попали черешня, вишня и сливы.

Москва. Россельхознадзор временно запретил ввозить в Россию косточковые культуры из Сербии и Македонии. В список попали: вишня, черешня, сливы, абрикосы, персики, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение принято в связи с поступившей в Россию партией продукции, которая оказалсь заражена опасным карантинным объектом - бурой монилиозной гнилью. При этом на фрукты имелись фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность фруктов.

Ограничение начнет действовать с 15 августа.

15:15, 10 августа, 2018
Анна Торхова
472
0
#Москва\n#продукты\n#Россия\n#фрукты\n#Сербия\n#Россельхознадзор\n#Македония\n#карантин

 

 

 


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