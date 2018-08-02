В Абхазии стартовали масштабные учения российских военных

На военно-учебные мероприятия отправились около 2,5 человек.

Сухум. Абхазия. В Абхазии начались масштабные учения российских военнослужащих. Всего на военные мероприятия отправились 2,5 тыс. человек, пишет RT.

В рамках учений будут задействованы более 600 единиц различной военной техники.

Основой мероприятий станет отработка взаимодействий между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими подразделениями.

Кроме того, военнослужащие проведут стрельбу из танков Т-72Б3, машин БТР, гранатометов и других вооружений.