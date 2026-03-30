Ижевск. Удмуртия. Юного жителя Ижевска обвиняют в хулиганстве за стрельбу из сигнального пистолета. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Инцидент произошёл 24 марта на территории рынка в Индустриальном районе. 15-летний парень достал сигнальный пистолет и выстрелил в незнакомого 30-летнего мужчину. Потерпевший получил травмы.

По данным следствия, мотивом стала национальная ненависть и вражда в отношении социальной группы.

В суде обвиняемый, его родители и адвокаты возражали против ареста. Однако суд оставил подростка под стражей до 27 мая.