Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Подросток устроил стрельбу из сигнального пистолета на рынке в Ижевске

16:14, 30 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#стрельба\n#рынок\n#национализм
Источник фото: ИА «Сусанин»
Мотивом стала национальная ненависть.

Ижевск. Удмуртия. Юного жителя Ижевска обвиняют в хулиганстве за стрельбу из сигнального пистолета. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Инцидент произошёл 24 марта на территории рынка в Индустриальном районе. 15-летний парень достал сигнальный пистолет и выстрелил в незнакомого 30-летнего мужчину. Потерпевший получил травмы.

По данным следствия, мотивом стала национальная ненависть и вражда в отношении социальной группы.

В суде обвиняемый, его родители и адвокаты возражали против ареста. Однако суд оставил подростка под стражей до 27 мая.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

