В России отмечено незначительное снижение цен на бензин

Правда, на Дальнем Востоке стоимость автомобильного топлива выросла.

Москва. О снижении цен на бензин в России сообщило одно из зарубежных исследовательских агентств. Как пишут «Известия», ссылаясь на ТАСС и Thompson Reuters Kortes, автомобильное топливо марок Аи-92 и Аи-95 подешевело с 18 по 22 июня на 3 и 4 копейки, до 41,76 и 44,61 рубля за литр соответственно.

При этом в Приволжском федеральном округе бензин Аи-92 стал стоить меньше на 11 копеек (его средняя цена теперь 41,33 рубля). В ЦФО литр АИ-95 подешевел на 9 копеек (в среднем 44,92 рубля).

В то же время в Дальневосточном федеральном округе цены на ГСМ выросли. Бензин Аи-92 подорожал там на 15 копеек, а Аи-95 - на 17 копеек (до 43,57 и 45,33 рубля за литр соответственно).

Напомним, в мае цены на российских АЗС поползли вверх. В связи с этим в начале июня правительство решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Кроме того, была достигнута договоренность с нефтяными компаниями о фиксации цен на автомобильное топливо.