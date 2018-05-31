После совещания в правительстве нефтяники обещали не повышать цены на бензин

Встреча вице-премьера Дмитрия Козака с ведущими трейдерами прошла 30 мая.

Москва. Крупнейшие сети АЗС России не будут увеличивать цены на бензин в ближайшее время. Таков итог совещания, которое провел вечером 30 мая вице-премьер Дмитрий Козак, пишут «Известия».

Со своей стороны чиновник пообещал, что акцизы на автомобильное топливо будут снижены. С учетом этого компании согласились сохранить существующие цены.

Напомним, в последние недели мая в России начали дорожать бензин и солярка. Федеральная антимонопольная служба при этом зафиксировала снижение объема продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Нефтепереработчики объяснили происходящее тем, что на них повысили фискальную нагрузку, а за рубежом нефтепродукты выросли в цене.