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После совещания в правительстве нефтяники обещали не повышать цены на бензин

15:17, 31 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:17, 31 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#бизнес\n#государство\n#регулирование\n#топливо\n#цены на бензин
Фото: pixabay.com
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Встреча вице-премьера Дмитрия Козака с ведущими трейдерами прошла 30 мая.  

Москва. Крупнейшие сети АЗС России не будут увеличивать цены на бензин в ближайшее время. Таков итог совещания, которое провел вечером 30 мая вице-премьер Дмитрий Козак, пишут «Известия»

Со своей стороны чиновник пообещал, что акцизы на автомобильное топливо будут снижены. С учетом этого компании согласились сохранить существующие цены.

Напомним, в последние недели мая в России начали дорожать бензин и солярка. Федеральная антимонопольная служба при этом зафиксировала снижение объема продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке.   

Нефтепереработчики объяснили происходящее тем, что на них повысили фискальную нагрузку, а за рубежом нефтепродукты выросли в цене.

15:17, 31 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#бизнес\n#государство\n#регулирование\n#топливо\n#цены на бензин

 

 

 


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