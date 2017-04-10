Экипаж МКС из трех космонавтов вернулся на Землю

Продолжительность полета составила 173 суток.

Казахстан. Члены экипажа корабля «Союз МС-02» благополучно вернулись на Землю. Отстыковка от Международной космической станции (МКС) произошла в понедельник, 10 апреля, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Космонавты «Роскосмоса» Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков и астронавт «НАСА» Роберт Шейн Кимброу успешно приземлились в казахстанской степи в 14:21 мск. Их самочувствие расценивается как хорошее.

Продолжительность полета экипажа экспедиции МКС-49/50 составила 173 суток. «Союз МС-02» находился в составе МКС с 21 октября 2016 года. За это время космонавты провели исследования и эксперименты, поддерживали работу МКС, дооснащали ее оборудованием, которое доставили грузовые корабли.