  • $ 56.92 ↑
  • € 60.57 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Россия стала лидером по количеству владельцев котов

      18:00, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      18:00, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      254
      0
      #рейтинг\n#Москва\n#домашние животные\n#кошки\n#кот\n#Россия.
      Фото: pixabay.com
      254
      0

      У 59% граждан есть пушистые домашние питомцы.

      Москва. Россия заняла первое место среди 52 стран по количеству владельцев котов. Данный рейтинг опубликовал daliaresearch.com.

      Опрос показал, что 59% россиян держат пушистых домашних животных, что на 10 процентов выше, чем в любой другой стране. Исследователи объясняют это тем, что в России кошки были поставлены на высокий пьедестал с момента царствования императрицы Елизаветы в 1700-х годах.

      Второй в списке оказалась Украина – 49%, третьей США – 43%. Затем идут Бельгия (42%) и Аргентина (41%). 

       
      18:00, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      254
      0
      #рейтинг\n#Москва\n#домашние животные\n#кошки\n#кот\n#Россия.
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа