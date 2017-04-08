Россия стала лидером по количеству владельцев котов

У 59% граждан есть пушистые домашние питомцы.

Москва. Россия заняла первое место среди 52 стран по количеству владельцев котов. Данный рейтинг опубликовал daliaresearch.com.

Опрос показал, что 59% россиян держат пушистых домашних животных, что на 10 процентов выше, чем в любой другой стране. Исследователи объясняют это тем, что в России кошки были поставлены на высокий пьедестал с момента царствования императрицы Елизаветы в 1700-х годах.

Второй в списке оказалась Украина – 49%, третьей США – 43%. Затем идут Бельгия (42%) и Аргентина (41%).