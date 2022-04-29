Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых

Москва. Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Решение было принято советом директоров Банка России 29 апреля.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — написала пресс-служба банка.

Также последние данные банка указывают, что снижаются темпы роста цен за счет укрепления рубля и снижения потребительской активности.

Если базовый прогноз Банка России сбудется, то в 2022 году ключевая ставка может стать еще ниже.

При проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2022 году составит 18–23% , 5–7% — в 2023 году и 4% — в 2024 году.

Напомним, что 28 февраля 2022 года Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%. В марте она осталась на уровне, а в апреле банк объявил о планах снизить ставку до 17%.