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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала 2025 года Удмуртия в 1,3 раза нарастила экспорт круглых лесоматериалов в Казахстан и Китай

13:40, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2025 года Удмуртия в 1,3 раза нарастила экспорт круглых лесоматериалов в Казахстан и Китай
13:40, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#бизнес\n#удмуртский экспорт
Источник фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю
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Из региона вывезли 29 тыс. куб. м лесоматериалов.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, из Удмуртии в Казахстан и Китай отправили в 1,3 раза больше круглых лесоматериалов. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. 

С 1 января по 4 июня предприниматели Удмуртии экспортировали 29 тыс. куб. м лесоматериалов в Казахстан и Китай. В этот же период 2024 года из региона вывезли 22,72 тыс. куб. м. 

Последняя отправка 335 куб. м круглой берёзы за границу прошла 3 июня. Продукцию проверили. Лабораторные испытания не выявили в товаре карантинных вредных организмов. 

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13:40, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
227
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#удмуртский экспорт