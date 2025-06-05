Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, из Удмуртии в Казахстан и Китай отправили в 1,3 раза больше круглых лесоматериалов. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С 1 января по 4 июня предприниматели Удмуртии экспортировали 29 тыс. куб. м лесоматериалов в Казахстан и Китай. В этот же период 2024 года из региона вывезли 22,72 тыс. куб. м.

Последняя отправка 335 куб. м круглой берёзы за границу прошла 3 июня. Продукцию проверили. Лабораторные испытания не выявили в товаре карантинных вредных организмов.