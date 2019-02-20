Глава Минфина оценил расходы на выполнение поручений Путина

Речь идет о предложениях президента, озвученных в ходе послания Федеральному собранию.

Москва. От 100 до 120 млрд рублей ежегодно необходимо выделять из российского бюджета на выполнение поручений президента Владимира Путина, озвученных в ходе послания Федеральному собранию. Такие цифры назвал вице-премьер правительства, министр финансов Антон Силуанов, пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Необходимые средства будут изыскиваться по мере реализации бюджета.

Напомним, в среду, 20 февраля 2019 года Путин выступил с ежегодным посланием в 15-й раз.