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Глава Минфина оценил расходы на выполнение поручений Путина

18:26, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
18:26, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#бюджет\n#Владимир Путин\n#Антон Силуанов\n#деньги
Фото: Википедия
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Речь идет о предложениях президента, озвученных в ходе послания Федеральному собранию.

Москва. От 100 до 120 млрд рублей ежегодно необходимо выделять из российского бюджета на выполнение поручений президента Владимира Путина, озвученных в ходе послания Федеральному собранию. Такие цифры назвал вице-премьер правительства, министр финансов Антон Силуанов, пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Необходимые средства будут изыскиваться по мере реализации бюджета.

Напомним, в среду, 20 февраля 2019 года Путин выступил с ежегодным посланием в 15-й раз.

18:26, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
141
0
#бюджет\n#Владимир Путин\n#Антон Силуанов\n#деньги

 

 

 


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