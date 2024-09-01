На месте крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке найдены 17 тел

Камчатка. На месте крушения вертолёта Ми-8 в Камчатском крае найдены 17 тел. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Росавиацию и МЧС России.

Крушение вертолёта авиакомпании «Витязь-Аэро» произошло 31 августа. Сообщалось, что пропало судно, на борту которого находятся 19 туристов и три члена экипажа. Вертолёт летел от площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку рядом с селом Николаевка.

В результате в регионе организовали поисково-спасательную операцию. Её мероприятия продолжаются второй день. На месте крушения Ми-8 спасатели разбили лагерь. В поисках задействованы 60 сотрудников экстренных служб и 15 единиц спецтехники.

Для поисков пешим порядком привлекли членов Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательных отрядов МЧС России и КГКУ «ЦОД», а также егерей лесного хозяйства. Помимо этого, в поисках участвуют спасатели региональной поисково-спасательной базы и волонтеры.