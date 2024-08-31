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СК возбудил уголовное дело после пропажи вертолета с экипажем на Камчатке

14:30, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
СК возбудил уголовное дело после пропажи вертолета с экипажем на Камчатке
14:30, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
32
0
#уголовное дело\n#вертолет\n#Камчатка\n#Следственный комитет
Фото: unsplash.com (Marc Wieland)
32
0

На борту находилось как минимум три человека. 

Камчатка. Камчатский край. На Камчатке пропал вертолет как минимум с тремя людьми на борту. Об этом пишет «Лента.ру».

По предварительным данным, 31 августа вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» должен был забрать группу туристов из 19 человек с вулкана Вачкажец, однако воздушное судно пропало с радаров. Экипаж вертолета до сих пор не выходит на связь. Судьба туристов также неизвестна. 

СК начал проверку и возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

14:30, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
32
0
#уголовное дело\n#вертолет\n#Камчатка\n#Следственный комитет