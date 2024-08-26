Сбежавшего из придорожного отеля медведя поймали в Саратовской области

Татищево. Саратовская область. Медведь сбежал из клетки в придорожной гостинице «Турист» в Татищевском районе Саратовской области. Животное удалось найти и вернуть лишь через двое суток, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Поимку беглеца подтвердили сотрудники мини-отеля. Зверь не ушел за пределы района. Успел ли он причинить ущерб живущим по соседству людям, неизвестно.

Региональные СМИ сообщают, что гостиница, где держат нескольких медведей, находится на 310-м километре федеральной трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград.