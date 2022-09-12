В Приморье три человека погибли во время тайфуна «Хиннамнор»

Отрезанными остаются 13 населённых пунктов края.
Владивосток. Приморский край. Жертвами тайфуна «Хиннамнор», обрушившегося на Приморье, стали три человека. Как передаёт «Интерфакс» об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
«Тайфун прошёл быстро, но принёс очень много вреда. У нас погибли, к сожалению, три человека. В Тернейском районе — мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишинёвке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину», — сказал Олег Кожемяко в понедельник в эфире радиостанции «Владивосток FM».
Отрезанными остаются 13 населённых пунктов края. Последствия стихии ликвидируют спасатели, энергетики и дорожные службы. Тихоокеанский флот выделил корабли для вывоза отдыхающих, которые из-за размытых дорог и мостов не могут покинуть морское побережье.
Также для восстановления дорог планируется привлечь специалистов из других регионов, в том числе Хабаровского края и Сахалинской области.
Губернатор Приморья напомнил, что ранее обратился к главе МЧС России Александру Куренкову с просьбой ввести в регионе режим ЧС федерального уровня из-за последствий тайфуна.