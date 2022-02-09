Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Январский грех Владимира Шумайлова Лонгрид Второй пункт покупки вторсырья открылся в Ижевске Лонгрид Налоговый вычет: вернуть своё Лонгрид

400 рабочих эвакуировались во Владивостоке из-за утечки аммиака

10:09, 09 февраля, 2022
Евгений Кандаков
400 рабочих эвакуировались во Владивостоке из-за утечки аммиака
10:09, 09 февраля, 2022
Евгений Кандаков
136
0
#Владивосток\n#Приморье\n#МЧС\n#газ\n#производство\n#происшествие\n#эвакуация
Фото: 25.mchs.gov.ru
136
0

Опасное вещество вытекло из холодильной установки.

Владивосток. Приморский край. Утечка аммиака произошла на одном из предприятий Владивостока. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю, помещения торгово-производственной компании самостоятельно покинули около 400 человек.

Отмечается, что об опасности рабочих оповестила аварийная сигнализация. На место происшествия прибыли спасатели. Однако к тому времени утечка была ликвидирована сотрудниками предприятия. Объем опасного вещества, вытекшего из холодильной установки, составил примерно 3-5 литров. Помещение проветривают, облака газа не наблюдается.

Угрозы работникам предприятия и населению Владивостока на данный момент нет, заявили в региональном управлении МЧС. В частности, превышения концентрации аммиака за пределами предприятия не отмечено.

10:09, 09 февраля, 2022
Евгений Кандаков
136
0
#Владивосток\n#Приморье\n#МЧС\n#газ\n#производство\n#происшествие\n#эвакуация