400 рабочих эвакуировались во Владивостоке из-за утечки аммиака

Владивосток. Приморский край. Утечка аммиака произошла на одном из предприятий Владивостока. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю, помещения торгово-производственной компании самостоятельно покинули около 400 человек.

Отмечается, что об опасности рабочих оповестила аварийная сигнализация. На место происшествия прибыли спасатели. Однако к тому времени утечка была ликвидирована сотрудниками предприятия. Объем опасного вещества, вытекшего из холодильной установки, составил примерно 3-5 литров. Помещение проветривают, облака газа не наблюдается.

Угрозы работникам предприятия и населению Владивостока на данный момент нет, заявили в региональном управлении МЧС. В частности, превышения концентрации аммиака за пределами предприятия не отмечено.