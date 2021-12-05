Приземлившийся в Иркутске самолёт авиакомпании S7 мог обледенеть из-за неправильной обработки перед полетом

Напомним, что 2 декабря лайнер совершил аварийную посадку.

Иркутск. Иркутская область. Самолет Airbus A321 авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, совершил аварийную посадку в Иркутске из-за обледенения. Об этом сообщает «Газета.ру».

Инцидент произошел 2 декабря. Лайнер попал в зону интенсивного обледенения, но пилоты заметили это не сразу. Сначала начали отказывать приборы, показывающие скорость, а потом самолет несколько раз свалился в штопор. Только тогда экипаж совершил вынужденную посадку в Иркутске.

Заслуженный пилот СССР, председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов сообщил, что нужно проверить состав и консистенцию противообледенительной жидкости, которой обрабатывали самолет перед полетом. Если она будет соответствовать нормам, то тогда ее могли нанести халатно, не очистив самолет от грязи и снега.

Проверку происшествия проведет Дальневосточная транспортная прокуратура. На время расследования экипаж Airbus A321 авиакомпании S7 отстранен от работы. Из 199 пассажиров и пяти членов экипажа, находившихся на борту во время инцидента, никто не пострадал.