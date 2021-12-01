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В Москве ветер повалил почти 160 деревьев

11:49, 01 декабря, 2021
Евгений Кандаков
В Москве ветер повалил почти 160 деревьев
11:49, 01 декабря, 2021
Евгений Кандаков
98
0
#Москва\n#погода\n#климат\n#шторм\n#ураган\n#ветер
Фото: pixabay.com
98
0

Травмированы 2 человека, 87 автомобилей получили повреждения.

Москва. Резкие порывы ветра стали причиной падения 157 деревьев в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали агентству в экстренных службах города, повреждения получили 87 автомобилей. Также падающими деревьями задело как минимум двоих человек. Они получили травмы средней тяжести и отправлены в больницы.

Напомним, 29 ноября ураганный ветер вынудил власти Турции временно перекрыть для судов Босфорский пролив. В Крыму сутками позднее шторм привел к затоплению судна.

11:49, 01 декабря, 2021
Евгений Кандаков
98
0
#Москва\n#погода\n#климат\n#шторм\n#ураган\n#ветер
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