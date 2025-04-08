Ижевск. Удмуртия. Сильный ветер ожидается в Удмуртии 9 апреля. Об этом в своём Телеграм-канале написал Глава комитета по делам ГО и ЧС в республике Андрей Шуткин.

Порывы юго-западного ветра могут достигнуть 15-18 м/с. Он принесёт резкое похолодание 10 и 11 апреля. Температура воздуха ночью ожидается от -2 до +2 градусов. Днем столбик термометра поднимется от +4 до +11 градусов. Ночью и утром местами будет гололёд.