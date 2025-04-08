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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Усиление ветра ожидается в Удмуртии 9 апреля

11:58, 08 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Усиление ветра ожидается в Удмуртии 9 апреля
11:58, 08 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
52
0
#Удмуртия\n#ветер\n#погода\n#похолодание
Источник фото: arzik2
52
0

Порывы могут достигать 15-18 м/с.

Ижевск. Удмуртия. Сильный ветер ожидается в Удмуртии 9 апреля. Об этом в своём Телеграм-канале написал Глава комитета по делам ГО и ЧС в республике Андрей Шуткин.

Порывы юго-западного ветра могут достигнуть 15-18 м/с. Он принесёт резкое похолодание 10 и 11 апреля. Температура воздуха ночью ожидается от -2 до +2 градусов. Днем столбик термометра поднимется от +4 до +11 градусов. Ночью и утром местами будет гололёд.

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11:58, 08 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
52
0
#Удмуртия\n#ветер\n#погода\n#похолодание