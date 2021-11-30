В Ялте шторм потопил судно и повалил несколько деревьев

Травмы получили 4 человека.



Ялта. Крым. Шторм стал причиной гибели судна в Ялте. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на главу города Янину Павленко.

В своем Telegram-канале градоначальница написала, что стихия потопила судно «Славия». Еще 4 плавсредства сорвало с якорей. Кроме того, пострадали 10 автомобилей.

Шквал повалил также 15 деревьев, в результате чего травмы получили 3 человека. Еще одного задело сорванной ветром антенной, пострадавший обратился в травмпункт.

В результате обрыва линий электропередачи без света остались 125 зданий.

Также из-за непогоды через Керченский пролив не смогли пройти около 200 судов.

Добавим, 29 ноября ураган бушевал на другом берегу Черного моря, в Турции. Как сообщает RT, из-за шторма остановилось движение судов через пролив Босфор.