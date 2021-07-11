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В аэропорту Шереметьево пассажир открыл дверь самолёта

16:45, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
В аэропорту Шереметьево пассажир открыл дверь самолёта
16:45, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
179
0
#Москва\n#Шереметьево\n#самолет
Фото: unsplash.com
179
0

По некоторым данным, на судне не работал кондиционер.

Москва. Следственный комитет начал проверку из-за открытия двери самолёта в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления СК России. 

Инцидент произошёл в 02:20 по московскому времени. По предварительным данным, пассажир рейса Москва — Анталья открыл дверь стоящего самолёта, в результате чего автоматически раскрылся аварийный трап. Судно отстранили от полёта, его пассажиров отправили в пункт назначения резервным бортом. 

«Газета.ру» пишет, что перед инцидентом самолёт долго стоял в аэропорту. На борту не работал кондиционер. Из-за духоты некоторым пассажирам стало плохо, поэтому один из них и решил открыть люк самолёта.

16:45, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
179
0
#Москва\n#Шереметьево\n#самолет