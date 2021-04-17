В Санкт-Петербурге закончили тушение «Невской мануфактуры»

По оценкам МЧС, пожар стал самым крупным в современной истории города.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге пожарные ликвидировали пожар на «Невской мануфактуре». Его тушили пять дней. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Как сообщило ведомство, пожар удалось ликвидировать к 23:00 пятницы 16 апреля.

В МЧС напомнили, что крупный пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной произошёл в понедельник 12 апреля. Из-за особенностей постройки площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м., пожару присвоили наивысший ранг сложности. Спасатели эвакуировали из горящего здания 40 человек. К ликвидации возгорания привлекли 358 человек личного состава и 73 единицы техники, включая вертолёты.

По оценкам ведомства, пожар стал самым крупным в современной истории города. В ходе тушения возгорания пострадали четверо пожарных, один из них, командир отделения Илья Белецкий, погиб. Его вместе с двумя другими пожарными наградили Орденом Мужества.

Причины возгорания устанавливаются, однако в рамках возбуждённого уголовного дела арестованы директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.