Бойца MMA Алана Хадзиева убили в ресторанной драке в Моздоке

Скончался еще один участник конфликта, другой находится в реанимации.



Моздок. Северная Осетия. В результате потасовки в одном из ресторанов Моздока погиб российский боец смешанного стиля (MMA) Алан Хадзиев. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Ссора между посетителями заведения, переросшая в драку, произошла в Моздоке в ночь на 23 марта. Полученная Хадзиевым рана оказалась смертельной. Двукратному чемпиону по версии FCF-MMA был 31 год. Также в драке погиб местный предприниматель. Еще один пострадавший попал в реанимацию.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ и части 3 статьи 30 - пункт «а» часть 2 статьи 105 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц»).

Как сообщает РЕН ТВ, после случившегося родной брат Хадзиева смертельно ранил подозреваемого в убийстве ножом.