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Бойца MMA Алана Хадзиева убили в ресторанной драке в Моздоке

15:12, 23 марта, 2021
Евгений Кандаков
Бойца MMA Алана Хадзиева убили в ресторанной драке в Моздоке
15:12, 23 марта, 2021
Евгений Кандаков
107
0
#спорт\n#спортсмены\n#криминал\n#нож\n#гибель людей\n#рестораны\n#драка\n#единоборства
Фото: instagram.com/Олег Хабалов
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Скончался еще один участник конфликта, другой находится в реанимации.

Моздок. Северная Осетия. В результате потасовки в одном из ресторанов Моздока погиб российский боец смешанного стиля (MMA) Алан Хадзиев. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Ссора между посетителями заведения, переросшая в драку, произошла в Моздоке в ночь на 23 марта. Полученная Хадзиевым рана оказалась смертельной. Двукратному чемпиону по версии FCF-MMA был 31 год. Также в драке погиб местный предприниматель. Еще один пострадавший попал в реанимацию.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ и части 3 статьи 30 - пункт «а» часть 2 статьи 105 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц»).

Как сообщает РЕН ТВ, после случившегося родной брат Хадзиева смертельно ранил подозреваемого в убийстве ножом.

15:12, 23 марта, 2021
Евгений Кандаков
107
0
#спорт\n#спортсмены\n#криминал\n#нож\n#гибель людей\n#рестораны\n#драка\n#единоборства