В Нальчике учитель открыл стрельбу в школе, отбиваясь от ученика и его взрослых «друзей»

Потасовке предшествовал диспут.



Нальчик. Кабардино-Балкария. Спор на тему об учебе обернулся конфликтом со стрельбой в одной из школ Нальчика. Травматическое оружие использовал для защиты от ученика и его взрослых «друзей» преподаватель, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным полиции, инцидент произошел 27 ноября. В дежурную часть поступил сигнал о выстрелах на втором этаже учебного заведения. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что между учеником 8 класса и его преподавателем возник диспут. Не сумев победить учителя в словесном споре, школьник позвал «на разборки» своих знакомых – взрослых мужчин 36 и 26 лет. Они напали на педагога. После драки учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернулся в школу и произвел несколько выстрелов в воздух.

Пострадавших в результате стрельбы нет. Участников конфликта доставили в полицию. В обстоятельствах произошедшего разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних.