Начальника кизлярской полиции обвинили в подготовке взрывов в московском метро

В 2010 году теракты на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» унесли 39 жизней.



Кизляр. Дагестан. Начальника отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана задержали по делу о терактах 29 марта 2010 года в Московском метро. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как уточнили в СК, задержанный - полковник полиции Гази Исаев. Напомним, ранее сообщалось, что указанный сотрудник правоохранительных органов может быть причастен к сотрудничеству с террористами.

По версии следствия, Исаев состоял в преступном сообществе «Имарат Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация). Благодаря своему служебному положению, в 2009-2010 годах он предупреждал экстремистов о готовящихся против них спецоперациях, оказывал им другую помощь.

В частности, однажды он лично перевез на автомобиле террористку-смертницу с «поясом шахида» на автостанцию Кизляра, откуда она уехала в Москву и совершила там теракт.

Напомним, в результате взрывов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010 года погибли 39 человек и более 100 были ранены.

Следователи предъявили Гази Исаеву обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»), частью 3 статьи 209 УК РФ («Бандитизм») и пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).