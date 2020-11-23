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СМИ сообщили о задержании начальника полиции по Кизлярскому району Дагестана

10:23, 23 ноября, 2020
Евгений Кандаков
СМИ сообщили о задержании начальника полиции по Кизлярскому району Дагестана
10:23, 23 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#терроризм\n#Следственный комитет\n#полиция\n#Дагестан\n#террористы\n#убийство\n#криминал\n#задержание
Фото: pixabay.com
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Офицера подозревают в сотрудничестве с террористами.

Кизляр. Дагестан. В дагестанском Кизляре задержан начальник районного отдела полиции. Об этом пишет со ссылкой на информированный источник «Интерфакс».

Собеседник агентства уточнил, что, по предварительном данным, офицера подозревают в пособничестве терроризму. Задержание производили прикомандированные следователи СК России, подозреваемого могут доставить в Москву.

Также информатор добавил, что главу отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана подозревают в организации убийства.

Официальной информации правоохранительных органов об этом пока нет.

10:23, 23 ноября, 2020
Евгений Кандаков
1
0
#терроризм\n#Следственный комитет\n#полиция\n#Дагестан\n#террористы\n#убийство\n#криминал\n#задержание