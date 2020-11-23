СМИ сообщили о задержании начальника полиции по Кизлярскому району Дагестана

Офицера подозревают в сотрудничестве с террористами.
Кизляр. Дагестан. В дагестанском Кизляре задержан начальник районного отдела полиции. Об этом пишет со ссылкой на информированный источник «Интерфакс».
Собеседник агентства уточнил, что, по предварительном данным, офицера подозревают в пособничестве терроризму. Задержание производили прикомандированные следователи СК России, подозреваемого могут доставить в Москву.
Также информатор добавил, что главу отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана подозревают в организации убийства.
Официальной информации правоохранительных органов об этом пока нет.