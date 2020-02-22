В Кандалакше подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Мальчик закопал потерпевшего в снегу.

Кандалакша. Мурманская область. В Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего мальчика, которого подозревают в попытке убийства ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

21 февраля подросток избил и пытался задушить 11-летнего потерпевшего. Когда тот потерял сознание, подозреваемый, решив, что мальчик мертв, закопал его в снегу.

Ребенка обнаружили взрослые. Мальчика доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. На теле ребенка специалисты зафиксировали следы насилия.

Следователь намерен ходатайствовать перед судом о заключении злоумышленника под стражу, учитывая жесткий способ совершения деяния и отрицательные характеристики.