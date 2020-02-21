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«Защитные купола» продавали за большие деньги оккультисты в Петербурге

11:50, 21 февраля, 2020
Евгений Кандаков
«Защитные купола» продавали за большие деньги оккультисты в Петербурге
11:50, 21 февраля, 2020
Евгений Кандаков
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#наркотики\n#оружие\n#Санкт-Петербург\n#тренинги\n#психология\n#мошенничество\n#Питер
Фото: pixabay.com
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При обыске у адептов «ордена» изъяли психотропные вещества, 60 ножей и меч.

Санкт-Петербург. Лидера эзотерической организации «Орден Пути» Гайву Тихомирову арестовал Московский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города

В четверг, 20 февраля, суд отправил женщину под стражу до 19 апреля. «Магистра ордена» обвинили в причастности к 7 эпизодам мошенничества.

Организацию Тихомирова создала в 2006 году. Для людей, интересующихся психологией и оккультными практиками, проводились платные консультации и тренинги. Чтобы стать адептом «ордена», необходимо было приобрести «защитный купол». Для частных лиц он стоил до 20 тыс. евро, и до 300 тыс. евро - для организаций. Любопытно, что в организацию не принимали людей без высшего образования.

По версии следствия, к делу эзотерической организации причастны 8 граждан. В частности, «заместителями» Тихомировой были ее знакомая, взрослый сын и дочь-студентка. Кроме того, в группе состояли женщина - «кредитный инспектор», мужчина - секретарь и казначей в одном лице, а также заведующая терапевтическим отделением больницы. Она выписывала главе организации и ее сожительнице рецепты на приобретение наркотических и психотропных средств.

Предположительно, эти средства - 130 ампул седативных препаратов, три банки с веществом неизвестного происхождения и шприц с неизвестным веществом – были изъяты у деятелей «ордена» во время обыска во вторник, 18 февраля. Находки направили на экспертизу. Кроме того, у оккультистов нашли 7 печатей, 60 ножей и меч, 50 книг эзотерического содержания, а также 1 млн рублей и около 1,5 тыс. евро. «Защитных куполов» обнаружено не было.

Всего от деятельности «ордена» пострадали порядка 30-40 человек. Организаторы собрали с них несколько сотен тысяч евро.

11:50, 21 февраля, 2020
Евгений Кандаков
196
0
#наркотики\n#оружие\n#Санкт-Петербург\n#тренинги\n#психология\n#мошенничество\n#Питер

 

 

 


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