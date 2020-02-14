Брошенных отцом в Шереметьево детей вернули матери

До этого мальчики временно жили у бабушки.



Комсомольск-на-Амуре. Хабаровский край. Двух мальчиков, найденных в аэропорту Шереметьево, отдали под опеку матери, проживающей в Комсомольске-на-Амуре. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в министерстве образования Хабаровского края.

Ранее детей временно разместили у их бабушки.

В администрации Комсомольска-на-Амуре рассказали, что мальчики устроены в школу и детский сад. С ними работают психологи.

В конце января отец детей Виктор Гаврилов сдался властям в городе Батайске Ростовской области. 13 февраля его задержали в Хабаровске. Мужчину подозревают в совершении преступлений по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»), пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»), пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, 26 января в аэропорту Шереметьево нашли оставленных без присмотра мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Оказалось, что их отец улетел в Ростов-на-Дону.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что, по словам бывшей жены Виктора Гаврилова, он избивал ее и запрещал видеться с детьми, угрожая расправой.