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Брошенных отцом в Шереметьево детей вернули матери

10:14, 14 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Брошенных отцом в Шереметьево детей вернули матери
10:14, 14 февраля, 2020
Евгений Кандаков
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#дети\n#семья\n#Хабаровск\n#Ростов-на-Дону\n#Шереметьево\n#происшествие
Фото: photogoroda.com
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До этого мальчики временно жили у бабушки.

Комсомольск-на-Амуре. Хабаровский край. Двух мальчиков, найденных в аэропорту Шереметьево, отдали под опеку матери, проживающей в Комсомольске-на-Амуре. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в министерстве образования Хабаровского края.

Ранее детей временно разместили у их бабушки.

В администрации Комсомольска-на-Амуре рассказали, что мальчики устроены в школу и детский сад. С ними работают психологи.

В конце января отец детей Виктор Гаврилов сдался властям в городе Батайске Ростовской области. 13 февраля его задержали в Хабаровске. Мужчину подозревают в совершении преступлений по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»), пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»), пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, 26 января в аэропорту Шереметьево нашли оставленных без присмотра мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Оказалось, что их отец улетел в Ростов-на-Дону.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что, по словам бывшей жены Виктора Гаврилова, он избивал ее и запрещал видеться с детьми, угрожая расправой.

10:14, 14 февраля, 2020
Евгений Кандаков
113
0
#дети\n#семья\n#Хабаровск\n#Ростов-на-Дону\n#Шереметьево\n#происшествие

 

 

 


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