Отец брошенных в Шереметьево детей сдался властям

Мужчина сам пришел в отдел СК в Ростовской области



Батайск. Ростовская область. Следователи ведут допрос отца двух мальчиков, которых он бросил в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, мужчина явился с повинной в отдел Следственного комитета в Батайске Ростовской области.

Напомним, 26 января мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков в возрасте 5 и 9 лет, после чего вылетел в Ростов-на-Дону.

Детей временно устроили в одну из больниц Подмосковья. После оформления документов их доставят по месту жительства - в Хабаровск.

Ранее на Дальнем Востоке нашли мать детей. По данным «Интерфакса», та заявила, что не общалась с малышами и бывшим мужем из-за того, что экс-супруг ее неоднократно избивал. Тем не менее, ей вынесли предупреждение за несоблюдение родительских обязанностей.