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11 рабочих пилорамы погибли при пожаре в Томской области

09:40, 21 января, 2020
Евгений Кандаков
11 рабочих пилорамы погибли при пожаре в Томской области
09:40, 21 января, 2020
Евгений Кандаков
61
0
#МЧС\n#Следственный комитет\n#мигранты\n#Китай\n#Таджикистан\n#Узбекистан\n#Томск\n#происшествие\n#пожар\n#гибель людей
Фото: 70.mchs.gov.ru
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5 из них оказались гражданами Узбекистана.

Причулымский. Томская область. В поселке Причулымский Асиновского района Томской области сгорел одноэтажный деревянный дом, в котором жили рабочие пилорамы. На месте пожара найдены 11 тел погибших, сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасателям стало известно о возгорании 21 января в 04:05. На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 кв.м.

Из пылающего здания самостоятельно выбрались 2 человека, 11 погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). По данным ведомства, все жертвы пожара - мигранты.

Как пишет РБК, пятеро из погибших были узбекскими гражданами. Эту информацию подтвердил генконсул Узбекистана в Новосибирске. Остальные, по предварительным данным - граждане КНР и Таджикистана.

09:40, 21 января, 2020
Евгений Кандаков
61
0
#МЧС\n#Следственный комитет\n#мигранты\n#Китай\n#Таджикистан\n#Узбекистан\n#Томск\n#происшествие\n#пожар\n#гибель людей

 

 

 


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