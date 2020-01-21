11 рабочих пилорамы погибли при пожаре в Томской области

5 из них оказались гражданами Узбекистана.



Причулымский. Томская область. В поселке Причулымский Асиновского района Томской области сгорел одноэтажный деревянный дом, в котором жили рабочие пилорамы. На месте пожара найдены 11 тел погибших, сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасателям стало известно о возгорании 21 января в 04:05. На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 кв.м.

Из пылающего здания самостоятельно выбрались 2 человека, 11 погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). По данным ведомства, все жертвы пожара - мигранты.

Как пишет РБК, пятеро из погибших были узбекскими гражданами. Эту информацию подтвердил генконсул Узбекистана в Новосибирске. Остальные, по предварительным данным - граждане КНР и Таджикистана.