Жительница Омска разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Женщина решила съехать по непредназначенной для катания трассе.

Омск. В Омске 45-летняя женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Омской области в понедельник, 6 января.

Трагедия произошла на лыжероллерной трассе в Советском парке культуры и отдыха, которая не предназначена для катания на тюбинге. Во время спуска женщина ударилась о бетонный фонарный столб в воскресенье, 5 января. Позже она скончалась в больнице. На месте происшествия работает следователь. По результатам проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отдыхающим напомнили, что, катаясь с горок, нельзя пренебрегать правилами личной безопасности; следует выбирать специальные оборудованные места для катания, избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием.

Напомним, что склон для катания на надувных санях, тюбингах, должен быть пологим, снежным без трамплинов и препятствий в виде деревьев и сооружений.