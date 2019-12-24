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Роскосмос: в спутник «Метеор-М» мог врезаться метеорит

10:19, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Роскосмос: в спутник «Метеор-М» мог врезаться метеорит
10:19, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
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#космос\n#метеорит\n#метеорология\n#Росгидромет\n#Роскосмос\n#происшествие
Фото: russianspacesystems.ru
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Сейчас специалисты пытаются вернуть аппарату управляемость.

Москва. Российский спутник «Метеор-М» № 2-2 изменил заданные параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета. Вероятная причина – столкновение с микрометеоритом, сообщили в Роскосмосе.

Инцидент произошел 18 декабря, уточнили в ведомстве. Как предписано программой в таких случаях, аппарат прекратил выполнение целевой задачи и перешел в энергосберегающий режим.

В настоящее время с ним установлена связь, специалисты пытаются дистанционно восстановить управляемость. Уже удалось перевести спутник в ориентированный полет, получена телеметрическая информация и данные от целевой аппаратуры.

Спутники «Метеор-М» предназначены для орбитального мониторинга гидромеорологической ситуации в целях прогнозирования погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для изучения морской поверхности, включая ледовую обстановку. Создаются Корпорацией ВНИИЭМ по заказам Роскосмоса и Росгидромета. Масса аппарата – около 3 тонн, из которых 1200 кг составляет полезная нагрузка.

10:19, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
59
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#космос\n#метеорит\n#метеорология\n#Росгидромет\n#Роскосмос\n#происшествие

 

 

 


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