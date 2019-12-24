Роскосмос: в спутник «Метеор-М» мог врезаться метеорит

Сейчас специалисты пытаются вернуть аппарату управляемость.

Москва. Российский спутник «Метеор-М» № 2-2 изменил заданные параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета. Вероятная причина – столкновение с микрометеоритом, сообщили в Роскосмосе.

Инцидент произошел 18 декабря, уточнили в ведомстве. Как предписано программой в таких случаях, аппарат прекратил выполнение целевой задачи и перешел в энергосберегающий режим.

В настоящее время с ним установлена связь, специалисты пытаются дистанционно восстановить управляемость. Уже удалось перевести спутник в ориентированный полет, получена телеметрическая информация и данные от целевой аппаратуры.

Спутники «Метеор-М» предназначены для орбитального мониторинга гидромеорологической ситуации в целях прогнозирования погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для изучения морской поверхности, включая ледовую обстановку. Создаются Корпорацией ВНИИЭМ по заказам Роскосмоса и Росгидромета. Масса аппарата – около 3 тонн, из которых 1200 кг составляет полезная нагрузка.