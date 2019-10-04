В Улан-Удэ экстренно приняли роды у женщины, попавшей под трамвай

Пострадавшей оторвало палец и ушибло живот.

Улан-Удэ. Бурятия. В Бурятии врачи приняли роды у женщины, попавшей под трамвай. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МВД Бурятии.

Поздно вечером, 3 октября, две женщины решили перебежать дорогу в неположенном месте и попали под трамвай. В результате беременной пострадавшей оторвало палец, также она получила ушиб живота. Обеих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Медики были вынуждены экстренно принять роды. Ребенок также находится в тяжелом состоянии.