Москвича госпитализировали после удара током от батареи

Мужчина получил ожог 1-2-3А степени.





Москва. В Москве медики спасли мужчину, получившего удар током от прикосновения к батарее центрального отопления. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

На кухне мужчина дотронулся до батареи, однако не смог сразу оторвать руку. Вслед за этим он получил удар током и потерял сознание. Придя в себя, пострадавший вызвал скорую. В ожоговом центре врачи диагностировали электротравму с поражением центральной и периферической нервной системы, контактный ожог 1-2-3А степени руки на площади 0,5% поверхности тела. В реанимации пациент провел пару дней.

Вероятно, удар пострадавший получил из-за соседей, которые заземлили электроприборы у себя в квартире таким образом, что батарея превратилась в открытый источник электротока.