В Новосибирске инкассатор сымитировал похищение 180 тыс рублей

Деньги обнаружили в квартире мужчины.

Новосибирск. В Новосибирске 28-летний инкассатор с другом сымитировали похищение 180 тыс. рублей. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по области.

В четверг, 14 февраля, инкассатор сообщил в полицию, что на него напал неизвестный и, распылив газовый баллончик, похитил деньги.

Тогда в МВД возбудили дело о грабеже. Однако позже правоохранители установили, что преступление было инсценировано.

В доме инкассатора и его 30-летнего подельника, исполнившего роль грабителя, обнаружили украденные деньги. В связи с этим статью изменили на кражу, совершенную группой лиц.

Мужчины сознались в совершении преступления.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела о заведомо ложном доносе.