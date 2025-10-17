Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ранее судимого местного жителя задержали за грабёж в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает СУ СК РФ по Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело завели по пункту «г» части 2 стать 161 УК РФ «Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

В совершении преступления обвиняется ранее судимый 28-летний местный житель.

По версии следствия, днём 15 октября 2025 года, находясь около одного из домов на проезде Смирнова, открыто и с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, похитил мобильный телефон у 8-летнего школьника. После совершения преступления обвиняемый скрылся.

16 октября 2025 года фигуранта задержали при содействии сотрудников полиции. Его отправили в СИЗО. Свою вину фигурант признал. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.