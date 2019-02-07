В Подмосковье задержали опекунов, утверждавших, что их 3-летний сын погиб из-за падения в ванной

СКР возбудил еще одно уголовное дело.

Подольск. Московская область. В Подольске задержали опекунов погибшего 3-летнего мальчика по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Напомним, 29 января в больницу доставили малыша с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга, а также анатомической комой 3 степени. Не приходя в сознание, мальчик умер 4 февраля.

Опекуны уверяли следователя, что мальчик ударился, когда купался в ванной. Однако экспертиза показала, что травма образовалась «не менее чем от 6 травматических воздействий».

Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о халатности против должностных лиц органов опеки. Также в отношении приемных родителей завели дело по факту неисполнения обязательств по воспитанию ребенка.

Кроме того, следователи установили, что опекуны погибшего мальчика были в фиктивном браке. По факту приемный отец малыша является сожителем родной дочери подозреваемой.

«Фиктивный брак заключён с целью удвоения размера пособий, получаемых от государства на содержание опекаемых детей. В семье трое родных и трое детей под опекой, включая погибшего», - говорится в сообщении.

Сейчас приемных детей изъяли и поместили во временную семью.

Правоохранителям предстоит выяснить истинные обстоятельства трагедии, а также кто из опекунов нанес ребёнку смертельные травмы.