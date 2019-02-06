Ударился в ванной 6 раз: в Подольске возбудили дело после смерти ребенка в приемной семье

Следователи рассматривают версию умышленного вреда.

Подольск. Московская область. В Подольске в приемной семье скончался 3-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК Московской области.

29 января в городскую больницу доставили малыша с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга. Врачи сражались за жизнь ребенка несколько дней, пока 4 февраля малыш не умер, не приходя в сознание.

Опекун уверил следователя, что ребенок ударился по время купания в ванной. Однако в СК возбудили дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Эксперты установили, закрытая черепно-мозговая травма образовалась «не менее чем от 6 травматических воздействий в область головы и лица».

Отмечается, что в ребенок проживал с опекунами, у которых были трое своих детей и трое приемных, 6, 3 и 1,5 лет.

В органы опеки отправили запрос на ряд сведений о семье, в том числе о визитах сотрудников.