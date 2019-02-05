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На Кузбассе отец держал 11-летнего сына на цепи и избивал ремнем

13:35, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
13:35, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
86
0
#дети\n#отцы и дети\n#воспитание детей\n#избиение\n#Кузбасс
Фото: Pixabay
86
0

Мальчика по собственному желанию поместили в приют.

Кемеровская область. В Кемеровской области 51-летний отец держал на цели и периодически избивал 11-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

О происходящем в семье стало известно после побега ребенка из дома. Следователей насторожил тот факт, что об исчезновении сына родители заявили только через 4 дня. Когда правоохранители нашли мальчика, он отказался возвращаться домой.

Так следователи узнали, каким образом в период с 2017 по октябрь 2018 года отец «воспитывал сына, приучая к правильной жизни».

Мужчина избивал мальчика ремнем, заставляя того лечь на кровать, а когда ребенок приходил домой позже отца, то его привязывали цепью к 16- килограммовой гире.

Школьник же напротив старался приходить домой, когда родители, злоупотребляющие спиртным, уже спали.

Мальчика по собственному желанию определили в приют. Медики предварительно выявили у него психическое расстройство, спровоцированное действиями родителя.

«Потерпевшему и подозреваемому будут проведены психолого-психиатрические экспертизы. Также будет дана юридическая оценка действиям матери мальчика, которая не сообщала о жестоком воспитании сына в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего продолжается.

13:35, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
86
0
#дети\n#отцы и дети\n#воспитание детей\n#избиение\n#Кузбасс

 

 

 


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