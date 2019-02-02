play
pause
  • $ 65.66 ↑
  • € 75.15 ↓

Бывшего мэра Тулы задержали на Кипре

16:26, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
16:26, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
128
0
#арест\n#Кипр\n#Тула\n#происшествие
Фото: twimg.com
128
0

Полтора года назад суд заочно постановил арестовать Алису Толкачёву.

Тула. На Кипре задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачёву. Как пишет Лайф, постановление о ее аресте было заочно вынесено еще в октябре 2017 года. Тогда же женщину, в отношении которой возбуждено 6 уголовных дел, объявили в международный розыск.

В субботу, 2 февраля, стало известно о задержании Толкачёвой на Кипре. Она находится в тюрьме, решается вопрос об экстрадиции. Толкачева занимала пост мэра Тулы с марта 2010 по март 2011 года.

Она является учредителем управляющей компании ОАО «Фирма "РЭМС». С июля по август 2015 года руководство компании не перечислило 1,7 млн рублей ресурсоснабжающей организации, а с сентября того же года по июль 2016 — более 22 млн рублей за электричество. В результате был наложен арест на 35 объектов недвижимости гендиректора фирмы на общую сумму более 107 млн рублей.

16:26, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
128
0
#арест\n#Кипр\n#Тула\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Удмуртии получил 15 лет колонии за надругательство над школьницей

14:00, 26 января, 2019
3681

Журналистка из Ижевска уехала за любовью в Коста-Рику и стала мамой «солнечного» мальчика

3458
15:55, 30 января, 2019

Компания «Экопектин» получит в Сарапуле землю под строительство завода

3373
10:00, 27 января, 2019

Брата депутата Госсовета Удмуртии задержали по подозрению в организации казино

3365
11:45, 28 января, 2019

МВД России по Ижевску возглавил Фато Мгои

3200
12:23, 29 января, 2019

В Москве арестовали одного из свидетелей по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

15:50, 26 января, 2019
1223

По Крымскому мосту пустят пригородные электрички

1079
14:43, 27 января, 2019

В России предложили не наказывать за «вынужденную» коррупцию

1013
09:31, 29 января, 2019

Крым, Краснодарский край и Санкт-Петербург стали самыми популярными туристическими местами России

917
12:18, 26 января, 2019

Правительство Японии не изменило свою позицию по Курильским островам

908
18:30, 27 января, 2019

Композитор Мишель Легран скончался во Франции

11:52, 26 января, 2019
1220

Надежду Савченко выдвинули кандидатом на пост президента Украины

1218
16:23, 26 января, 2019

Итальянцы собрали деньги для младенца, спасенного в Магнитогорске

989
11:54, 31 января, 2019

Марк Цукерберг планирует объединить Facebook, Instagram и WhatsApp

978
18:06, 26 января, 2019

Германия выделит 12 млн евро для блокадников Ленинграда

910
10:20, 27 января, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: итоги недели

01 февраля, 2019

Летим с «Ижавиа»

01 февраля, 2019

Удмуртия в минуту: суд над Соловьевым и строительство приюта в Бураново

31 января, 2019