Бывшего мэра Тулы задержали на Кипре

Полтора года назад суд заочно постановил арестовать Алису Толкачёву.

Тула. На Кипре задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачёву. Как пишет Лайф, постановление о ее аресте было заочно вынесено еще в октябре 2017 года. Тогда же женщину, в отношении которой возбуждено 6 уголовных дел, объявили в международный розыск.

В субботу, 2 февраля, стало известно о задержании Толкачёвой на Кипре. Она находится в тюрьме, решается вопрос об экстрадиции. Толкачева занимала пост мэра Тулы с марта 2010 по март 2011 года.

Она является учредителем управляющей компании ОАО «Фирма "РЭМС». С июля по август 2015 года руководство компании не перечислило 1,7 млн рублей ресурсоснабжающей организации, а с сентября того же года по июль 2016 — более 22 млн рублей за электричество. В результате был наложен арест на 35 объектов недвижимости гендиректора фирмы на общую сумму более 107 млн рублей.