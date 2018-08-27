После 30-дневной голодовки из СИЗО госпитализирован глава Серпуховского района

У Александра Шестуна ухудшилось здоровье.

Москва. Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун госпитализирован из СИЗО. Как пишут «Известия», у чиновника ухудшилось здоровье из-за 30-дневной голодовки.

Александр Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2008 по 2014 годы чиновник передал в собственность ООО «Центр» четыре участка, не имея на то законных оснований. Это принесло около 63 млн рублей ущерба бюджету. Глава свою вину отрицает.

О госпитализации чиновника ходатайствовал председатель Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов.

Напомним, что в июне стало известно, что Александр Шестун намерен баллотироваться на новый срок из СИЗО.