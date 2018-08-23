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Летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Сургуте из-за отказа двигателя

12:31, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:31, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
274
0
#Новосибирск\n#Сургут\n#возгорание.\n#Норильск\n#самолет
Фото: Wikipedia
274
0

На борту находились 30 человек.

Сургут. Ханты-Мансийский автономный округ. Самолет компании S7, вылетевший из Норильска в Новосибирск, экстренно совершил экстремальную посадку в Сургуте. Как пишут «Известия», у судна отказал один из двигателей.

На борту находились 30 человек, включая четырех членов экипажа. Никто из них не пострадал. Самолет приземлился в Сургуте в 07:06 по Москве.

Напомним, что ранее сообщалось о возгорании двигателя пассажирского самолета, летевшего из Уфы в Сочи. Судно быстро вернулось в город отправления, никто также не пострадал. /russia/incidents/20180822-252905/

12:31, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
274
0
#Новосибирск\n#Сургут\n#возгорание.\n#Норильск\n#самолет

 

 

 


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