Летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Сургуте из-за отказа двигателя

На борту находились 30 человек.

Сургут. Ханты-Мансийский автономный округ. Самолет компании S7, вылетевший из Норильска в Новосибирск, экстренно совершил экстремальную посадку в Сургуте. Как пишут «Известия», у судна отказал один из двигателей.

На борту находились 30 человек, включая четырех членов экипажа. Никто из них не пострадал. Самолет приземлился в Сургуте в 07:06 по Москве.

Напомним, что ранее сообщалось о возгорании двигателя пассажирского самолета, летевшего из Уфы в Сочи. Судно быстро вернулось в город отправления, никто также не пострадал. /russia/incidents/20180822-252905/