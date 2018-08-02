В Забайкалье поезд насмерть сбил мотоциклиста

Водитель двухколесного упал в железнодорожную колею.

Борзя. Забайкальский край. В Забайкалье мотоциклист попал под поезд. Водитель скончался на месте, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Мотоциклист выехал на рельсы перед приближающимся поездом, объехал шлагбаум и устройства заграждения, но перебраться через переезд не смог. Мотоциклист упал в ЖД-колею.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», - сообщили в пресс-службе.

Трагедия произошла в районе станции Борзя. Состав следовал по маршруту «Москва-Пекин». Задержка поезда составила 30 минут.