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В Забайкалье поезд насмерть сбил мотоциклиста

13:15, 02 августа, 2018
Анна Торхова
13:15, 02 августа, 2018
Анна Торхова
213
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#ДТП\n#авария\n#Россия\n#железная дорога\n#поезда\n#Забайкальский край
Фото: pixabay.com
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Водитель двухколесного упал в железнодорожную колею.

Борзя. Забайкальский край. В Забайкалье мотоциклист попал под поезд. Водитель скончался на месте, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Мотоциклист выехал на рельсы перед приближающимся поездом, объехал шлагбаум и устройства заграждения, но перебраться через переезд не смог. Мотоциклист упал в ЖД-колею.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», - сообщили в пресс-службе.

Трагедия произошла в районе станции Борзя. Состав следовал по маршруту «Москва-Пекин». Задержка поезда составила 30 минут.

13:15, 02 августа, 2018
Анна Торхова
213
0
#ДТП\n#авария\n#Россия\n#железная дорога\n#поезда\n#Забайкальский край

 

 

 


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