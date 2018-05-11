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Суд отправил на принудительное лечение напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

12:32, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
12:32, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
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#Москва\n#журналисты\n#Эхо Москвы\n#лечение\n#нападение\n#приговор суда\n#суд.
Фото: vk.com
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Борис Гриц устроил нападение на ведущую радиостанции в октябре 2017 года.

Москва. Пресненский суд российской столицы отправил на принудительное лечение напавшего на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.  Как сообщает Интерфакс, в пятницу, 11 мая, по делу Бориса Грица вынесли приговор.  

Мужчину освободили от уголовной ответственности. Вместо колонии за совершение общественно-опасного деяния он будет принудительно лечиться в психиатрической клинике.  

«Направить Грица в стационар специализированного медицинского учреждения для применения к нему принудительных мер медицинского характера», - постановила судья Елена Абрамова.  

Напомним, Борис Гриц устроил нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» в октябре 2017 года. Он проник в студию, нейтрализовав охранника, и ударил журналистку в шею ножом. После этого радиоведущую госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, а мужчину арестовали. В середине января 2018 году у Грица диагностировали параноидальную шизофрению, ставшую причиной возникновения навязчивых идей и мании преследования. 

12:32, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
189
0
#Москва\n#журналисты\n#Эхо Москвы\n#лечение\n#нападение\n#приговор суда\n#суд.

 

 

 


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