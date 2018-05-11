Суд отправил на принудительное лечение напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

Борис Гриц устроил нападение на ведущую радиостанции в октябре 2017 года.

Москва. Пресненский суд российской столицы отправил на принудительное лечение напавшего на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Как сообщает Интерфакс, в пятницу, 11 мая, по делу Бориса Грица вынесли приговор.

Мужчину освободили от уголовной ответственности. Вместо колонии за совершение общественно-опасного деяния он будет принудительно лечиться в психиатрической клинике.

«Направить Грица в стационар специализированного медицинского учреждения для применения к нему принудительных мер медицинского характера», - постановила судья Елена Абрамова.

Напомним, Борис Гриц устроил нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» в октябре 2017 года. Он проник в студию, нейтрализовав охранника, и ударил журналистку в шею ножом. После этого радиоведущую госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, а мужчину арестовали. В середине января 2018 году у Грица диагностировали параноидальную шизофрению, ставшую причиной возникновения навязчивых идей и мании преследования.