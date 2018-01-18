Напавший на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр оказался параноидальным шизофреником

Об итогах психиатрической экспертизы сообщил адвокат радиоведущей Сергей Бадамшин.

Москва. Борис Гриц, напавший с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, оказался параноидальным шизофреником. Как пишет Интерфакс, об этом сообщил адвокат радиоведущей Сергей Бадамшин.

По его словам, во время психиатрической экспертизы специалисты выявили у мужчины психическое заболевание. «Он страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения» - подчеркнул юрист.

В связи с этим у Грица возникают навязчивые идеи и мания преследования, из-за которых он не воспринимает реальность такой, какая она есть, и нуждается в лечении.

Напомним, нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло в октябре 2017 года. Борис Гриц проник в студию «Эха Москвы», нейтрализовав охранника радиостанции, и ударил журналистку в шею ножом. После этого, радиоведущую госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, а мужчину арестовали. Позднее Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по факту покушения на убийство и направил на психиатрическую экспертизу.