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      Напавший на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр оказался параноидальным шизофреником

      10:33, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      10:33, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      184
      0
      #Москва\n#Эхо Москвы\n#результаты\n#уголовное дело\n#психиатрическая экспертиза\n#нападение
      Фото: vk.com
      184
      0

      Об итогах психиатрической экспертизы сообщил адвокат радиоведущей Сергей Бадамшин.

      Москва. Борис Гриц, напавший с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, оказался параноидальным шизофреником. Как пишет Интерфакс, об этом сообщил адвокат радиоведущей Сергей Бадамшин.  

      По его словам, во время психиатрической экспертизы специалисты выявили у мужчины психическое заболевание. «Он страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения» - подчеркнул юрист.  

      В связи с этим у Грица возникают навязчивые идеи и мания преследования, из-за которых он не воспринимает реальность такой, какая она есть, и нуждается в лечении.  

      Напомним, нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло в октябре 2017 года. Борис Гриц проник в студию «Эха Москвы», нейтрализовав охранника радиостанции, и ударил журналистку в шею ножом. После этого, радиоведущую госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, а мужчину арестовали. Позднее Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по факту покушения на убийство и направил на психиатрическую экспертизу. 

      10:33, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      184
      0
      #Москва\n#Эхо Москвы\n#результаты\n#уголовное дело\n#психиатрическая экспертиза\n#нападение

       

       

       

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